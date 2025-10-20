Black Friday 2025: Πότε έρχονται οι μεγάλες εκπτώσεις - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Black Friday πλησιάζει και προσφέρονται μοναδικές ευκαιρίες για αγορές σε προϊόντα τεχνολογίας, μόδας, είδη σπιτιού και πολλά άλλα. Αν και η Black Friday έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, το 2025 φέρνει νέες τάσεις και προκλήσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Πότε είναι η Black Friday το 2025

Η Black Friday φέτος πέφτει την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, λόγω της κατάργησης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν τις προσφορές νωρίτερα, από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Προϊόντα με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις

Τα τεχνολογικά προϊόντα παραμένουν η βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες καταναλωτές, με το 38,2% να δηλώνει ότι θα επενδύσει στη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τη φετινή Black Friday. Ακολουθούν τα ρούχα και τα παπούτσια (33,7%), τα χριστουγεννιάτικα δώρα (22,1%), τα είδη σπιτιού (19,1%) και τα προϊόντα ομορφιάς (15,8%).

Εκπτώσεις και στρατηγικές

  • Ποσοστά εκπτώσεων: Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις (59%) πραγματοποίησαν εκπτώσεις από 21% έως 40% της αρχικής τιμής.

  • Διάρκεια προσφορών: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις επέλεξαν να διευρύνουν τη “Black Friday” σε όλη την εβδομάδα, ενώ το 30% συμμετείχε μόνο το τριήμερο Παρασκευή-Κυριακή.

  • Συμμετοχή επιχειρήσεων: Το 2024, το 81% των επιχειρήσεων συμμετείχαν στην Black Friday, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

  • Αγοραστική συμπεριφορά: Το 42,3% των Ελλήνων καταναλωτών σχεδιάζει να συγκρίνει τις τιμές, ενώ το 33,9% σκοπεύει να αγοράσει μόνο προϊόντα που θα αγόραζε ούτως ή άλλως, αλλά σε χαμηλότερες τιμές.

  • Αναβολή αγορών: Περισσότεροι από 1 στους 5 καταναλωτές (20,5%) την θεωρούν εξαιρετική ευκαιρία για προσφορές, ενώ το 19,7% αναμένει μεγάλες εκπτώσεις.

Συμβουλές για έξυπνες αγορές

  1. Ξεκίνα νωρίς: Μην περιμένεις την τελευταία στιγμή. Πολλές προσφορές ξεκινούν νωρίτερα και εξαντλούνται γρήγορα.

  2. Σύγκρινε τιμές: Χρησιμοποίησε εργαλεία σύγκρισης τιμών για να βεβαιωθείς ότι η έκπτωση είναι πραγματική.

  3. Ενεργοποίησε ειδοποιήσεις: Εγγράψου στα newsletters των αγαπημένων σου καταστημάτων για να ενημερώνεσαι πρώτος για τις προσφορές.

  4. Πρόσεξε τις παγίδες: Μερικές φορές, οι εκπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Βεβαιώσου ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι η πραγματική αρχική τιμή.

  5. Σχεδίασε τις αγορές σου: Κάνε μια λίστα με τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και βάλε προτεραιότητες.

