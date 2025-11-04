Eurostat: Οι «φτωχοί εργαζόμενοι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Στην κορυφή της λίστας το Λουξεμβούργο με 13% των εργαζομένων να ζει στο όριο της φτώχειας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Eurostat: Οι «φτωχοί εργαζόμενοι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Με ποσοστό περίπου 11%, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων που δηλώνουν «φτωχοί» μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά αισθητά τον μέσο όρο της ΕΕ, που κυμαίνεται στο 8%.

Η Eurostat, μέσω της έκθεσης «Key Figures on European Living Conditions - 2025 edition», επισημαίνει ότι ο κίνδυνος φτώχειας δεν αφορά μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με ασταθή απασχόληση ή δεν εργάζονται, αλλά επηρεάζει και ανθρώπους που εργάζονται κανονικά, σε σταθερή βάση.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 αναφέρουν πως το ποσοστό των εργαζομένων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται περίπου στο 8% του πληθυσμού άνω των 18 ετών. Δηλαδή, σχεδόν 1 στους 12 εργαζομένους στην ΕΕ ζει με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, παρά το γεγονός ότι εργάζεται.

Από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στο Λουξεμβούργο (13%), τη Βουλγαρία (12%) και την Ισπανία (11,5%), ενώ τα χαμηλότερα σε Φινλανδία (2,4%), Τσεχία (4,5%) και Βέλγιο (5%).

Eurostat - Γράφημα

Ποσοστό εργαζομένων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας το 2024 (% του πληθυσμού άνω των 18 ετών). Η Ελλάδα κατατάσσεται 5η στην ΕΕ, με περίπου 11% των εργαζομένων να ζουν κάτω από το όριο φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Eurostat

Στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά στη συγκεκριμένη έκθεση, η Eurostat διαπιστώνει αδυναμίες όπως οι χαμηλοί μισθοί, οι επισφαλείς μορφές απασχόλησης αλλά και η μερική απασχόληση χωρίς προοπτικές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σχεδόν σε όλες τις χώρες, οι άνδρες έχουν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τις γυναίκες που εργάζονται.

