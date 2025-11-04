Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά LNG

Πρόεδρος και CEO ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς

Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά LNG
Στη σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG) με έδρα την Παιανία, μίας νέας εταιρείας στον κλάδο της ενέργειας προχώρησε ο Όμιλος AKTOR. Στην AS LNG το 60% κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Πρόεδρος και CEO ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

Η εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/ μετόχους ως ακολούθως:

• Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση
• Υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών
• Διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών
• Άντληση φυσικού αερίου που διατίθεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση
• Υπηρεσίες διανομής καυσίμων μέσω αγωγών
• Εμπόριο αερίων καυσίμων μέσω αγωγών

Η εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 188182301000 (tel:188182301000), Α.Φ.Μ. 803048746 και έδρα: δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, αρ. 0 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ και Α.Φ.Μ. 028043753 (tel:028043753), κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 300.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 300000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 60% στην εταιρεία).
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 556901000, Α.Φ.Μ. 094229666 (tel:094229666) και έδρα: δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, αρ. 92 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 113183732, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 200.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 40% στην εταιρεία).

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση.

Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ - του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

