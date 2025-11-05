ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS

Αφορά τα συνδεδεμένα καθεστώτα

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και έως 31/12/2025, όπως τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πληρωμών διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Αντίθετα, σημειώνει ότι έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό «κίτρινα», δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025- η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης».

Καλεί, τέλος, όλους του ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους να προχωρήσουν προληπτικά σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε αυτές να απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των γεωτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 45 ιδιωτών ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ για το 2025

03:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

02:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέες ενοχλήσεις ο Λεσόρ - Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1000 θέσεις εργασίας – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

02:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Tesla: Οι μέτοχοι ενέκριναν το γιγαντιαίο δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

01:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Grand Theft Auto VI: Και η αναμονή συνεχίζεται – Νέα αναβολή στην κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου videogame

01:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street και επαναξιολόγηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drone κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών - Ανεστάλη η λειτουργία του

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

23:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Τρικάλων: Βρέθηκαν μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Έκρυψε την μπάλα στην Τούμπα και φουλάρει για πρόκριση - Δείτε τα γκολ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Από έκρηξη στην κουζίνα του διαμερίσματος η φωτιά - Εκτοξεύτηκαν γυαλιά στον δρόμο

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Ο Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό -Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη» γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Χαράχτηκε και φέτος η μπλε γραμμή - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Έκρυψε την μπάλα στην Τούμπα και φουλάρει για πρόκριση - Δείτε τα γκολ

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Δίπλα στην γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού, Γκραντ και Χουάντσο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Δεν εξηγήθηκε ποτέ: Το συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Νεκταρίου που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ