Αισιοδοξία στη Wall Street για τον τερματισμό του shutdown

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (10/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας ότι η περίοδος δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 381,53 μονάδων (+0,81%), στις 47.368,63 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 522,62 μονάδων (+2,27%), στις 23.527,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 103,63 μονάδων (+1,54%), στις 6.832,43 μονάδες.