Αισιοδοξία στη Wall Street για τον τερματισμό του shutdown
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (10/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κινήθηκαν σε κλίμα αισιοδοξίας ότι η περίοδος δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 381,53 μονάδων (+0,81%), στις 47.368,63 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 522,62 μονάδων (+2,27%), στις 23.527,17 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 103,63 μονάδων (+1,54%), στις 6.832,43 μονάδες.
