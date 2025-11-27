ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 161 αυτοκίνητα σε παράνομη ακινησία - Πάνω από €1,6 εκ. τα πρόστιμα

Σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Έπειτα από ειδική ανάλυση δεδομένων, οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικά 161 οχήματα (123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες) που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, με πολλά από τα οχήματα που εντοπίστηκαν να έχουν υψηλή εμπορική αξία.

Τα βασικά ευρήματα των ελέγχων

Τα κυριότερα ευρήματα της ΑΑΔΕ αφορούν:

Οχήματα που είχαν δηλωθεί σε ακινησία, αλλά έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας .

Οχήματα δηλωμένα σε διαφορετικό τόπο ακινησίας από αυτόν όπου βρέθηκαν.

«Κομμένα» οχήματα που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η «επιχείρηση» των Τρικάλων

Ειδικότερα, τα σημαντικότερα ευρήματα καταγράφηκαν στον νομό Τρικάλων, όπου σε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά το γεγονός ότι είχαν τεθεί σε υποχρεωτική ακινησία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Σε άλλες περιοχές, τα ευρήματα είχαν ως εξής:

Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα.

Θεσσαλονίκη: Καταγράφηκαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Αττική: Οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος.

Το πρόστιμο: €10.000 ανά παράβαση

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, με το συνολικό ποσό των κυρώσεων να ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποτροπής (επανάληψης της παράβασης), το πρόστιμο τριπλασιάζεται, φτάνοντας τις 30.000 ευρώ.