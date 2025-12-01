e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
Τέλος στην προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ ότι παρατείνεται έως σήμερα Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης που έληξαν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.
Επίσης, μέχρι σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, έχει παραταθεί και η προθεσμία καταβολής:
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τομέα) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,
- τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο του π. ΟΓΑ και
- ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας
16:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό
22:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ