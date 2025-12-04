Στον ρυθμό της μείωσης των επιτοκίων η Wall Street
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (3/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας διατήρησαν αυξημένες τις προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη εβδομάδα.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 408,44 μονάδων (+0,86%), στις 47.882,90 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 40,41 μονάδων (+0,17%), στις 23.454,09 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,35 μονάδων (+0,30%), στις 6.849,72 μονάδες.
