Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Τις τρεις βασικές προτεραιότητες για μια πιο ασφαλή και βιώσιμη πορεία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια περιέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι στόχος είναι μια ισχυρή και ασφαλής χώρα, με πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με δημογραφική ανάκαμψη και μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενισχύει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, επιταχύνει τις στρατηγικές επενδύσεις, στηρίζει την καινοτομία, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάνοντας ειδική αναφορά «στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε και την ανάγκη εμβάθυνσής της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, τονίζοντας ότι σε μια εποχή αναταράξεων και σοβαρότατων γεωστρατηγικών μεταβολών, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως «ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», με περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες και τη συνεργασία σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η βιομηχανία μετάλλου, η φαρμακευτική βιομηχανία, η έρευνα και το εμπόριο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να απευθυνθώ στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε μια εποχή αβεβαιότητας και μεγάλων παγκόσμιων αλλαγών, έχουμε το καθήκον να ενισχύσουμε την ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της Ελλάδας — να καθορίσουμε σαφείς συντεταγμένες για την εθνική μας πορεία.


Η πρώτη συντεταγμένη, σε στρατηγικό επίπεδο, είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και αυτό ήδη συμβαίνει.
Ο ρόλος αυτός ενισχύεται όχι μόνο από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, αλλά και από τη διεύρυνση της συνεργασίας μας σε επενδύσεις στη βιομηχανία, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην παραγωγή αλουμινίου, στη φαρμακοβιομηχανία, στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στο εμπόριο.

Η δεύτερη συντεταγμένη αφορά την οικονομία. Μετά από χρόνια δυσκολιών, που σημαδεύτηκαν από τη δημοσιονομική κρίση και την κατάσταση της χώρας στο χείλος της χρεοκοπίας, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα — χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του ελληνικού λαού και στη συνεπή εφαρμογή ενός υπεύθυνου κυβερνητικού σχεδίου τα τελευταία έξι χρόνια.

Σήμερα, η χώρα μας αποτελεί ένα από τα θετικά παραδείγματα δημοσιονομικής ευθύνης, σταθερότητας και ανάκαμψης — ακόμη την ώρα που σημαντικές οικονομίες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις.
Αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Εργαζόμαστε μεθοδικά για να οικοδομήσουμε ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο — ένα μοντέλο που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να σταθεί η πατρίδα μας με επιτυχία στο σημερινό απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Υπάρχει μια καθολική αλήθεια: καλύτερο βιοτικό επίπεδο και υψηλότερη αγοραστική δύναμη προκύπτουν μόνο από υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Γι’ αυτό, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας — των τομέων με την υψηλότερη παραγωγικότητα και με τη μεγαλύτερη προοπτική για περαιτέρω πρόοδο — μέσα από συγκεκριμένες δράσεις:
-με μείωση του κόστους μέσω χαμηλότερων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,
-ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου,
-με απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και στήριξη του εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων — με νέο νομοσχέδιο που έρχεται τον Ιανουάριο του 2026,
-με επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων: μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα αξίας άνω των 2,7 δισ. ευρώ στη βιομηχανία, στην ενέργεια

-με αναβάθμιση 25 βιομηχανικών πάρκων και βελτίωση των μεταφορικών δικτύων,
-με προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας, όπως αποτυπώνεται και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI, το οποίο δίνει σε start-ups πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης,
-και με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα — όπως φάνηκε ξεκάθαρα στη χθεσινή εκδήλωση της Υπουργού Εργασίας, κας Κεραμέως, με τόσους νέους Έλληνες που εργάζονται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα ειδικά καθεστώτα του, δίνουμε προτεραιότητα σε παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση· σε παραμεθόριες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές - για να διατηρηθεί η παραγωγική τους βάση ζωντανή - και σε μεγάλα έργα που φέρνουν τεχνογνωσία, νέες υποδομές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, δίνουμε ισχυρή έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς που θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο του οικονομικού μας μετασχηματισμού βρίσκονται τομείς με ισχυρή δυναμική:
-η εξωστρεφής φαρμακοβιομηχανία,
-η βιομηχανία αλουμινίου και μετάλλου,
-η αμυντική βιομηχανία,
-η ναυπηγική βιομηχανία, την οποία επιδιώκουμε να αναγεννήσουμε δυναμικά,
-οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, τους ορυκτούς πόρους και τις κρίσιμες πρώτες ύλες — καθοδηγούμενες από την ενεργειακή μας στρατηγική και την επικαιροποιημένη μεταλλευτική πολιτική,
-ο τομέας της αγροδιατροφής, όπου επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων,
-και, φυσικά, ο τουρισμός — ένας σημαντικός παράγοντας για το ΑΕΠ, τον οποίο επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.

Η τρίτη συντεταγμένη αφορά την κοινωνική διάσταση. Με ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, να μειώσουμε τις ανισότητες και να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα — μια πρόκληση που αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η μείωση του πληθυσμού είναι εντονότερη στην περιφέρεια, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Γι’ αυτό επιμένω ότι η ασφάλεια — το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας — συνδέεται πρώτα και πάνω απ’ όλα με την παραγωγικότητα.
Αυτό είναι το όραμά μας για την Ελλάδα: μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη χώρα, με μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία, με δημογραφική ανάκαμψη και με λιγότερες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.
Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας — και αυτή είναι η κατεύθυνση που μας καθοδηγεί.

Και σε αυτή την Ελλάδα σας καλώ να επενδύσετε: ως μακροπρόθεσμοι εταίροι σε μια κοινή ιστορία επιτυχίας, μαζί με τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας και την ομογένεια, η οποία αποτελεί μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Σας ευχαριστώ πολύ».

