ΕΛΣΤΑΤ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Δεκέμβριο - Τα τρόφιμα πίσω από τη νέα άνοδο

Η βασική αιτία για τη νέα άνοδο του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στα τρόφιμα και είδη διατροφής

ΕΛΣΤΑΤ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Δεκέμβριο - Τα τρόφιμα πίσω από τη νέα άνοδο
Επιταχύνθηκε εκ νέου ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς αυξήθηκε 2,6% από 2,4% τον Νοέμβριο και 2,6% τον Δεκέμβριο 2024. Με αποτέλεσμα, σε μέσα επίπεδα πέρυσι ο πληθωρισμός να αυξηθεί 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε σε μέσα επίπεδα το 2024.

Η βασική αιτία για τη νέα άνοδο του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στα τρόφιμα και είδη διατροφής, με τον δείκτη της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται 3,6%, και δευτερευόντως στις υπηρεσίες. Και η άνοδος αυτή σημειώθηκε παρά τις μεγάλες μειώσεις των τιμών σε ελαιόλαδο (34,1%) και φυσικό αέριο (20,1%).

Ενδεικτικά, σε ένα έτος καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί (2,5%), 'Αλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (3,4%), Κρέατα- γενικά (13,1%), Ψάρια νωπά (4%), Γαλακτοκομικά και αυγά (4,4%), Φρούτα (10,6%), Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (20%), Προϊόντα ζαχαροπλαστικής (6,9%), Καφέ (20,9%) και Χυμούς φρούτων (5,5%). Επίσης, σε: Ένδυση και υπόδηση (1,8%), Ενοίκια κατοικιών (8,4%), Ηλεκτρισμό (4,1%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,9%), Πακέτο διακοπών (7,2%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (7,4%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, υπήρξαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,5%),Ψάρια νωπά (4,4%), Ελαιόλαδο (3,3%), Λαχανικά νωπά (4,6%), Είδη ένδυσης και υπόδησης (0,9%), Ενοίκια κατοικιών (0,9%), Ηλεκτρισμό (0,6%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (9,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο πέρυσι προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*3,6% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).

*1,4% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

*1,8% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*2,8% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

*0,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

*0,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*1,7% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

*0,3% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

*1% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*6,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*0,6% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 2,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης επίσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, αυξήθηκε 0,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025, έναντι αύξησης επίσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

