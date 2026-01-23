«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

Πώς οι αυτόματες διασταυρώσεις με το myDATA θα βάζουν τέλος στις αδήλωτες συναλλαγές με μετρητά

Στην αντεπίθεση κατά της φοροδιαφυγής περνά η ΑΑΔΕ, επεκτείνοντας το «ψηφιακό πελατολόγιο» σε κλάδους με υψηλή εποχικότητα και παραδοσιακή ροπή προς τις συναλλαγές με μετρητά. Αμέσως μετά το Πάσχα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι επιχειρήσεις διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις), τα κτήματα δεξιώσεων, οι εταιρείες catering και τα ιδιωτικά πάρτι.

Το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τις διαδικασίες πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ενώ εντός του 2026 το μέτρο θα επεκταθεί σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματιών, όπως:

  • Υγεία και ομορφιά: Γυμναστήρια, σχολές χορού, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, φυσικοθεραπευτήρια, γιατροί.

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Πώς θα λειτουργεί το «e-πελατολόγιο»

Το νέο ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί ως μια «ζωντανή» βάση δεδομένων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τις αποδείξεις στο myDATA.

Ουσιαστικά, η εγγραφή στο ψηφιακό πελατολόγιο «κλειδώνει» την έκδοση παραστατικού. Αν κατά τη διάρκεια ελέγχου βρεθεί πελάτης στον χώρο που δεν έχει καταγραφεί, η επιχείρηση αντιμετωπίζει άμεσα τσουχτερά πρόστιμα και μπαίνει στο «μικροσκόπιο» για πλήρη φορολογικό έλεγχο.

Τα πρόστιμα και ο στόχος του 1 δισ. ευρώ

Η εμπειρία από τον κλάδο του αυτοκινήτου (συνεργεία, πάρκινγκ κ.α.), όπου το μέτρο εφαρμόζεται από πέρυσι, δείχνει τον δρόμο: το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά μη καταγεγραμμένη περίπτωση.

Η κυβέρνηση έχει θέσει τον πήχη ψηλά, προσδοκώντας έσοδα 1 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής φέτος. Καθώς η εξάπλωση των POS έχει ήδη περιορίσει τα περιθώρια, το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί το νέο «όπλο» για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων σε τομείς όπου τα μετρητά παραμένουν κυρίαρχα.

