Συντάξεις Φεβρουαρίου: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών για 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Συνεχίζονται σταδιακά οι πληρωμές στους συνταξιούχους.

Newsbomb

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών για 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 του e-ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 διενεργήθηκαν για 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) πληρώθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) πληρώθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:40ΚΟΣΜΟΣ

Nέο ντοκουμέντο από τη Μινεάπολη: Ο Άλεξ Πρέτι είχε συγκρουστεί με πράκτορες της ΙCE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του

08:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί κατά κατοικίας στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε το όχημα των δραστών

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερό «μπάσιμο» της Chevron (και) στο ιρακινό πετρέλαιο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία Kristin - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν - «Είναι σαν να μας χτύπησε βόμβα»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Pagani Residences: Όταν το αυτοκίνητο περνά καλύτερα από τον ιδιοκτήτη του

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναγνώσεις για μικρά παιδιά και… παραμυθοσυναντήσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν: «Τελειώνει ο χρόνος σας» λέει ο Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο

07:43ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Πορεία στην Ομόνοια από οπαδούς που τίμησαν την μνήμη των νεκρών του τροχαίου

07:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με μεταχειρισμένα οχήματα – Κάηκαν δύο ΙΧ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δημιούργησε το δικό του φορητό PlayStation 4 και αλλάζει τα πάντα στη gaming κοινότητα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (29/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Σπρίνγκστιν: Το νέο τραγούδι του για τα δύο θύματα στη Μινεάπολη

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία Kristin - Οι περιοχές που θα πλήξει, πότε «χτυπά» την Αττική

07:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Δύο τραυματίες οπαδοί μεταφέρονται σήμερα στην Ελλάδα - Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στιγμές έντασης στην Τιμισοάρα - Οπαδός του ΠΑΟΚ έσπασε κάμερα δημοσιογράφου

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν: «Τελειώνει ο χρόνος σας» λέει ο Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν - «Είναι σαν να μας χτύπησε βόμβα»

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ