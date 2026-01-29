Συντάξεις Φεβρουαρίου: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών για 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Συνεχίζονται σταδιακά οι πληρωμές στους συνταξιούχους.
Συνεχίζονται οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 του e-ΕΦΚΑ.
Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.
Επίσης, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 διενεργήθηκαν για 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
- Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) πληρώθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
- Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) πληρώθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.