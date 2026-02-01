ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ παρέμειναν στο επίπεδο του περασμένου μήνα

Newsbomb

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σταθερά στο επίπεδο του Ιανουαρίου παραμένουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Φεβρουάριο, που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα οποία κυμαίνονται περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση, για ακόμη έναν μήνα διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 Euro/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2025 και του Ιανουαρίου 2026, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά και προσθέτει:

«Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 Euro/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης».

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 Euro/kWh (από 0,13812 τον Ιανουάριο)διατηρώντας χαμηλή τιμή χρέωσης για όσους προτιμούν ευελιξία.

Στα σταθερά μπλε προγράμματά της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού, με το ΔΕΗ myHome Plan να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό. Το myHome Plan συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 100Euro για όλους. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Φεβρουάριο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 Euro/kWh και myHomeOnline στα 0,142 Euro/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 Euro/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50Euro.

Παράλληλα, στο site της ΔΕΗ έχουν αναρτηθεί και οι πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για επιχειρήσεις και θα είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και δυναμικό τιμολόγιο της αντίστοιχης κατηγορίας για οικιακούς πελάτες με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη λόγω πυρκαγιάς η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο Ντόναλντ Τραμπ στη WSJ: Οι δασμοί μου έφεραν πίσω την Αμερική - «Είχα δίκιο σε όλα!»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας με το βλέμμα στην συνταγματική αναθεώρηση: «Η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση»

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι αναταράξεις επέστρεψαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την πτήση Αθήνα - Ρόδος

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, μείωση στα κυμαινόμενα

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας» | Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για τον κόσμο

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Αντίνο και Κοντούρη η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έστησαν παγίδα σε υπάλληλο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Θύμισε… ΣΕΦ το Παλέ: Στάζει η οροφή, προσωρινή διακοπή πριν το Άρης – Παναθηναϊκός!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ