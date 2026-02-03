Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία»
«Με συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε σημερινή (03/02) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.
«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μία σχέση χρηματοδότησης, αλλά στρατηγικής σύμπραξης», προσθέτει.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, «η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μία Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».
H διοίκηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «βλέπει» εφέτος χρηματοδοτήσεις σε επενδύσεις στην ελληνική οικονομία κοντά στα 4 δισ. ευρώ, με τη «μερίδα του λέοντος» να αφορά την ενέργεια.
Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ο Οργανισμός εστιάζει κι εφέτος σε στρατηγικούς τομείς και μεγάλα έργα υποδομών, όπως τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις που «τρέχει» ο ΑΔΜΗΕ, σε συζήτηση μετά την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Περίπου 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε ενεργειακά επενδυτικά σχέδια, με το 1 δισ. περίπου να στοχεύουν στη ενίσχυση του έργου των διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.