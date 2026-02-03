Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία»

«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μία σχέση χρηματοδότησης, αλλά στρατηγικής σύμπραξης», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup

Newsbomb

Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία»
SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Με συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε σημερινή (03/02) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μία σχέση χρηματοδότησης, αλλά στρατηγικής σύμπραξης», προσθέτει.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, «η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μία Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».

H διοίκηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «βλέπει» εφέτος χρηματοδοτήσεις σε επενδύσεις στην ελληνική οικονομία κοντά στα 4 δισ. ευρώ, με τη «μερίδα του λέοντος» να αφορά την ενέργεια.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ο Οργανισμός εστιάζει κι εφέτος σε στρατηγικούς τομείς και μεγάλα έργα υποδομών, όπως τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις που «τρέχει» ο ΑΔΜΗΕ, σε συζήτηση μετά την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Περίπου 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε ενεργειακά επενδυτικά σχέδια, με το 1 δισ. περίπου να στοχεύουν στη ενίσχυση του έργου των διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Σύσσωμη η κοινότητα της Διερευνητικής Εγκληματολογίας, σε μια πρωτοποριακή επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση στον Πιερρακάκη από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για έκδοση καρτών dual από τράπεζα χωρίς συναίνεση

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπέρ των δανειοληπτών ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων σε «κόκκινα» δάνεια

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση συστημάτων θέρμανσης: Παράταση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών και κατολίσθησης

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγορά στην Τεχεράνη – Αγνοήθηκαν τρεις προειδοποιήσεις για θέματα ασφαλείας

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του ANT1 και του MAK TV

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μαρκ Ρούτε έπειτα από το ρωσικό «σφυροκόπημα» με 450 drones - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρμα μάχης Abrams: Το τανκ νέας γενιάς του αμερικανικού Στρατού διαθέτει «πιλοτήριο Φόρμουλα 1»

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ήρωες του Stranger Things επιστρέφουν σε animated σειρά του Netflix - Δείτε το τρέιλερ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό δύο νεαρών γυναικών σε αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε επιφυλακή για την αυξημένη στάθμη του Πηνειού - Κλειστή η πρόσβαση στην εσωτερική κοίτη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Πώς να δείτε αν το δικαιούστε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη διαφήμιση της Grubhub για το Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ - Δείτε το σποτ

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ