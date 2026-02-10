«Τσουχτερά» τα σαρακοστιανά: Έως και 30% ακριβότερα από πέρυσι

Ακριβότερα πωλούνται τόσο τα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά, όσο και η παραδοσιακή λαγάνα

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

«Φωτιά» το σαρακοστιανό τραπέζι για τους καταναλωτές, με τις τιμές των βασικών νηστίσιμων προϊόντων να είναι αυξημένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Με την Καθαρά Δευτέρα να πλησιάζει, οι ανατιμήσεις στα θαλασσινά προϊόντα προκαλούν «πονοκέφαλο» στους καταναλωτές, καθώς οι αυξήσεις φτάνουν έως και 30%.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το χταπόδι σημείωσε αύξηση από 18€ το 2025 σε 24€ το κιλό φέτος.

Το καλαμάρι ανέβηκε από 17€ σε 22€, οι γαρίδες από 12€ σε 14€ και το θράψαλο σημείωσε αύξηση κατά 1,8€, από 6€ σε 7,8€.

Ακόμα και η λαγάνα, αναπόσπαστο τμήμα του τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας, σημείωσε αύξηση ενός ευρώ από πέρυσι. Το 2025 πωλούνταν 2,8€, ενώ φέτος η τιμή της ανέρχεται σε 3,8€.

«Κάποια λίγα προϊόντα θα έχουν μία μικρή ανατίμηση προς τα πάνω, όπως η μεγάλη κόκκινη γαρίδα», δήλωσε ο Γεράσιμος Μαλνταβάνος, πρόεδρος ιχθυοπωλών Βαρβακείου.

«Τσουχτερός» και ο χαλβάς, με την τιμή του να αυξάνεται κατά 3€ μέσα σε 12 μήνες. Το 2025 οι καταναλωτές τον αγόραζαν με 9€, ενώ φέτος η τιμή του φτάνει τα 12€.

Ταυτόχρονα, και οι τιμές στις ελιές ακολούθησαν μία ανοδική πορεία, από 7,4€ το κιλό σε 8€ το κιλό, ενώ ο ταραμάς είδε αύξηση από 19€ σε 21,5€ το κιλό.

