Συντάξεις Απριλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών σε 4,2 εκατ. συνταξιούχους - Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά

Στις 26 Μαρτίου και 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων συντάξεων του Απριλίου 2026.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου (λόγω αργίας της Τετάρτης 25ης Μαρτίου) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συντάξεις Απριλίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν σε σχεδόν 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Συντάξεις Απριλίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου 2026 θα διενεργηθούν σε σχεδόν 1,7 εκατ. μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου

06:50LIFESTYLE

Εγκυμοσύνες, νέοι έρωτες και καθηλωτικές εξελίξεις – Τι θα δούμε σε 10 σειρές

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Μαρτίου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για έναν ακόμα τελικό σε μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τσουχτερά τα πρόστιμα για τους αμελείς

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Η πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών σε 4,2 εκατ. συνταξιούχους - Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αντίστροφη μέτρηση για το «τελεσίγραφο Τραμπ» στο Ιράν – Το Ισραήλ ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας» επίθεση στην Τεχεράνη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί σήμερα η χώρα – 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι αυτοκινητιστές

04:46WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία – Δημοτικές εκλογές: Κέρδη της Αριστεράς στις μεγάλες πόλεις – Δεν βοήθησαν οι συμμαχίες

03:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Από Τρίτη τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την εμβέλεια ιρανικών πυραύλων – Δυνατότητα πλήγματος έως το Ηνωμένο Βασίλειο

03:06ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στην αργία της 25ης Μαρτίου

02:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια η τιμή του Brent στον απόηχο του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά το δεύτερο μπλακ άουτ σε μία εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αντίστροφη μέτρηση για το «τελεσίγραφο Τραμπ» στο Ιράν – Το Ισραήλ ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας» επίθεση στην Τεχεράνη

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

03:06ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών σε 4,2 εκατ. συνταξιούχους - Ποιοι θα δουν πρώτοι λεφτά

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ