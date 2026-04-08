Δώρο Πάσχα: Μέχρι σήμερα η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα

Το Δώρο Πάσχα θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη στους εργαζόμενους - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Επιθεώρηση Εργασίας για το Δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι 

Έως και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα για το τρέχον έτος στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Το δώρο Πάσχα και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε εργοδότη.

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν Σύμβαση Εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Προϋπόθεση καταβολής του είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2025 μέχρι 30-04-2025.

Ως βάση του υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του δώρου, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το δώρο Πάσχα που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

  • 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.
  • Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Kαι οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Πάσχα.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online ΕΔΩ.

03:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Μέχρι σήμερα η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Συντριπτική και ιστορική ήττα για τις ΗΠΑ» – Υποστηρίζει ότι επέβαλε το σχέδιο των 10 σημείων

02:30ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ισραήλ και Ιράν αναστέλλουν τους βομβαρδισμούς

02:22ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν αποδέχεται την πρόταση εκεχειρίας – Συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ – Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν – Αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Βάση για διαπραγμάτευση»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημά του

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κέρδη για S&P και Nasdaq με οδηγό τις ελπίδες για παράταση του τελεσιγράφου

00:24ΚΟΣΜΟΣ

CNNi: Αναμένονται «καλά νέα» από τις δύο πλευρές – Παράθυρο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν μέσα στη νύχτα

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσε» στην εξάδα ο Παναθηναϊκός AKTOR – Κορυφή ο Ολυμπιακός

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεγάλο χτύπημα στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της IRALCO, στο Αράκ

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδιστικά B-52 κατευθύνονται προς το Ιράν, λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

23:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ – Microsoft για την εισαγωγή AI βοηθού στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

«Σπάνε» ρεκόρ οι συμμετοχές στον Μαραθώνιο Κρήτης – Σχεδόν 500 δρομείς από 47 χώρες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Ναύπακτο - Αισθητός και στην Πάτρα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η σπάνια φωτογραφία από την ανέγερση της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα μετά τον πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν – Αναστέλλει για δύο εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Βάση για διαπραγμάτευση»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ισραήλ και Ιράν αναστέλλουν τους βομβαρδισμούς

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

22:45LIFESTYLE

Η «αργή» επιστροφή του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Με μπαστούνι και υποβασταζόμενος μετά από μήνες

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Συντριπτική και ιστορική ήττα για τις ΗΠΑ» – Υποστηρίζει ότι επέβαλε το σχέδιο των 10 σημείων

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ – Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυρος φαντασμάτων»: «Αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε» - Tο νέο μυστικό εργαλείο της CIA για τον εντοπισμό του πιλότου

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα γίνει η «ανατροπή» της Μεγάλης Εβδομάδας - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεγάλο χτύπημα στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της IRALCO, στο Αράκ

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR 79-93: Πράσινος σίφουνας διέσυρε τους Καταλανούς

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπάγερν «άλωσε» τη Μαδρίτη με… κέρβερο Νόιερ – Προβάδισμα και για την Άρσεναλ!

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

23:36ΕΘΝΙΚΑ

«Όλα τα πλοία πρέπει να έχουν δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», η θέση της Ελλάδας στον ΟΗΕ

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ