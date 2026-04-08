Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων

Δύο εκατ. βαρέλια πετρελαιοειδών προϊόντων θα διαθέσει η Ελλάδα 

Στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων προχωράει και η Ελλάδα στο πλαίσιο της παρέμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας (ΙΕΑ) για μια συντονισμένη απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών για τη συγκράτηση των τιμών.

Την περασμένη Πέμπτη συνεδρίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η 25ημελης Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και πρατηρίων, των ενόπλων δυνάμεων και των συναρμοδίων υπουργείων όπου και αποφασίστηκε η αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών προϊόντων (βενζίνης, ντίζελ κίνησης και μαζούτ), ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσόστωση που έχει θέσει ο ΙΕΑ για τη χώρα μας και περίπου στο 8% των διαθέσιμων στρατηγικών αποθεμάτων 90 ημερών (περί τα 25 εκατ. βαρέλια).

Σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αρμόδιος υπουργός για θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος έχουν καλέσει στο ΥΠΕΝ εκ νέου τους εκπροσώπους των διυλιστηρίων για να δρομολογήσουν τη σταδιακή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων σε διάστημα τριών μηνών, κατά τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με τις πρώτες ποσότητες να αποδεσμεύονται αμέσως μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που αναμένεται μέσα στο διήμερο.

Για πρώτη φορά

Πρόκειται για ιστορικό ορόσημο για τη χώρα μας, αφού είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαθέσει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα, απότοκο της μεγάλης εικόνας της παγκόσμιας αγοράς, την οποία ο επικεφαλής του ΙΕΑ Φατίχ Μπρόλ περιέγραψε σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ως την «πιο σοβαρή από εκείνες του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί».

Η απόφαση, όπως ειπώθηκε και στη σύσκεψη της περασμένης Πέμπτης, αλλά και όπως διαβεβαιώνουν στην «Κ» όλες οι πλευρές, δεν συνδέεται με ελλείψεις της εγχώριας αγοράς. Όπως εξάλλου τονίζουν και τα δύο διυλιστήρια της χώρας, είναι εξαγωγικά σε ποσοστό άνω του 50%.

Οι εκπρόσωποι των διυλιστηρίων διαβεβαίωσαν ότι είναι διασφαλισμένα τα προβλεπόμενα αποθέματα των 90 ημερών, επιπλέον αποθέματα 10 ημερών (μη αντλήσιμα που εάν χρειαστεί μπορούν να ανακτηθούν με κατάλληλους χειρισμούς) αλλά και φορτία που καλύπτουν πλήρως τον εφοδιασμό της αγοράς για διάστημα δύο μηνών.

Η αποδέσμευση θα γίνει σταδιακά σε διάστημα τριών μηνών και σύμφωνα με πληροφορίες επιμερίζεται κατά το 1/3 του συνόλου για κάθε τύπο καυσίμου. Με την ολοκλήρωση της αποδέσμευσης θα πρέπει βάσει του κανονισμού του ΙΕΑ να αρχίσει η αναπλήρωση των αποθεμάτων επίσης σταδιακά σε διάστημα τριών μηνών.

Οι ποσότητες που θα αποδεσμεύσει η Ελλάδα είναι πολύ μικρές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού είναι συνάρτηση των καταναλώσεων κάθε χώρας. Η Ε.Ε καταναλώνει περίπου 10,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης, με κύριους καταναλωτές τη Γερμανία (2,3 εκατ. βαρέλια), τη Γαλλία (1,6 εκατ. βαρέλια) και την Ιταλία (1,3 εκατ. βαρέλια).

Τα συνολικά διαθέσιμα αποθέματα έκτακτης ανάγκης της Ε.Ε ανέρχονται σε 100 εκατ. βαρέλια συνήθως μείγματος αργού, ντίζελ και βενζίνης.

Είκοσι από τα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε συνέβαλαν στη συντονισμένη απελευθέρωση πετρελαίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συνολικά 91,7 εκατ. βαρελιών, δηλαδή περίπου το 20% των 400 εκατ. βαρελιών που απελευθερώθηκαν στις 11 Μαρτίου. Η Γερμανία απελευθέρωσε 19,5 εκατ. βαρέλια, ακολοθούμενη από τη Γαλλία (14,6) την Ισπανία (11,6) και την Ιταλία (10), με τους αναλυτές ενέργειας να εκτιμούν ότι τα αποθέματα που έχουν απελευθερωθεί και βρίσκονται σε χρήση μπορούν να διαρκέσουν περίπου 5 μήνες.

Πηγή: Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

