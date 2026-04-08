Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα επιδοτούνται - Παρατείνεται το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038), αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ.
Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)
- Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000
- Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000
- Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000
- Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000
- Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000
- Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.
