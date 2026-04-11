Συντάξεις Μαΐου 2026: Οι δύο ημερομηνίες που οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα
Όσα ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Μαΐου 2026
Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Μαΐου 2026 ανακοινώθηκαν προ ημερών από τον e-ΕΦΚΑ.
Συντάξεις Μαΐου 2026: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
Ως γνωστό, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Παρασκευή 24 Απριλίου 2026: Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα), και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Δευτέρα 27 Απριλίου 2026: Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
