Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση στους δικαιούχους

Ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Επιμέλεια - Newsbomb

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, με την προθεσμία για την υποβολή τους να λήγει στις 8 Μαΐου, στις 18:00.

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαΐου.

Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο, όσο και εκείνους που έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Το επίδομα χορηγείται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα πρέπει επίσης να βρίσκονται στη χώρα.

  • Έλληνες πολίτες
  • Ομογενείς και πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ
  • Πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας
  • Άλλοι αλλοδαποί, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη

Τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών:

Κατηγορία Α

  • 70 ευρώ/μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί
  • 140 ευρώ/μήνα από το τρίτο παιδί και άνω

Κατηγορία Β

  • 42 ευρώ/μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά
  • 84 ευρώ/μήνα για το τρίτο και τα επόμενα

Κατηγορία Γ

  • 28 ευρώ/μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά
  • 56 ευρώ/μήνα για το τρίτο και άνω

