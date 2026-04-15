Πιερρακάκης: «Τεράστιος κίνδυνος» ενεργειακής κρίσης

Τονίζοντας τις φράσεις «Τεράστιος κίνδυνος» και «Στήριξη στους ευάλωτους», ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο κρίσιμες επισημάνσεις, από τη συνέντευξη την οποία παραχώρησε σήμερα, στο Squawk Box Europe CNBC International με την Karen Tso σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, «ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σύντομα. Και αν προστεθούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά: θείο, ήλιο, πετροχημικά. Συνολικά, πρόκειται για έναν δυνητικά τεράστιο κίνδυνο».

Ως προς την δυνατότητα αντίδρασης της Ευρώπης απέναντι στον κίνδυνο, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει στο ίδιο βίντεο, ότι «διαθέτουμε μια εργαλειοθήκη που αναπτύξαμε το 2022. Έχουμε μάθει από την εμπειρία εκείνης της περιόδου, γνωρίζουμε τι λειτούργησε και τι όχι. Και αυτό που έχει θέσει ως πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» υπογραμμίζει καταλήγοντας ο κ. Πιερρακάκης.

