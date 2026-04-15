Πιερρακάκης: «Τεράστιος κίνδυνος» ενεργειακής κρίσης

«Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» τόνισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

Πιερρακάκης: «Τεράστιος κίνδυνος» ενεργειακής κρίσης
Τονίζοντας τις φράσεις «Τεράστιος κίνδυνος» και «Στήριξη στους ευάλωτους», ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο κρίσιμες επισημάνσεις, από τη συνέντευξη την οποία παραχώρησε σήμερα, στο Squawk Box Europe CNBC International με την Karen Tso σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, «ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σύντομα. Και αν προστεθούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχεται από τα Στενά: θείο, ήλιο, πετροχημικά. Συνολικά, πρόκειται για έναν δυνητικά τεράστιο κίνδυνο».

Ως προς την δυνατότητα αντίδρασης της Ευρώπης απέναντι στον κίνδυνο, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει στο ίδιο βίντεο, ότι «διαθέτουμε μια εργαλειοθήκη που αναπτύξαμε το 2022. Έχουμε μάθει από την εμπειρία εκείνης της περιόδου, γνωρίζουμε τι λειτούργησε και τι όχι. Και αυτό που έχει θέσει ως πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» υπογραμμίζει καταλήγοντας ο κ. Πιερρακάκης.

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

21:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι την Παρασκευή η αφρικανική σκόνη - Έρχονται ισχυροί βοριάδες

21:28ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Την «έλιωσε» στο… καμίνι και πάει να το σηκώσει στο «σπίτι» της!

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεραρχίες του IDF αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο - «Θανατηφόρα ζώνη» για τους μαχητές της Χεζμπολάχ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

21:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Τεράστιος κίνδυνος» ενεργειακής κρίσης

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φούρνο και κατέρρευσε η τζαμαρία

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προκάλεσε ζημιά χιλιάδων ευρώ για να κλέψει τρία ηλεκτρονικά τσιγάρα

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα - Επί τάπητος οι εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Χουάντσο και Γκραντ στη SUNEL Arena για τη μάχη του BCL

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Άρης 88-77: Θριαμβευτής στο ντέρμπι με Μπέβερλι και Ταϊρί

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξανά στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας «θα κάνει καλή δουλειά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

21:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι την Παρασκευή η αφρικανική σκόνη - Έρχονται ισχυροί βοριάδες

18:14ΥΓΕΙΑ

Σε σοβαρή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Ο εμβολισμός και τα κρίσιμα 24ωρα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό με τον Αθηναϊκό

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μυστήριο με 17χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πτώση - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τραυματισμό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ