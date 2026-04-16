«Φωτιά» τα καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φτάνει το 3,9%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής όπως κρέατα, φρούτα, λαχανικά, καφές, γαλακτοκομικά και αυγά παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνουν επιπλέον τον πληθωρισμό, ο οποίος θα ήταν περίπου 1 μονάδα χαμηλότερος χωρίς αυτές.

Υπάρχει σημαντική αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις κρατήσεις και τον τουρισμό το καλοκαίρι.

Tα στοιχεία του πληθωρισμού για τη χώρα μας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία και στα τρόφιμα και στην ενέργεια.

Σύμφωνα με το Star ο πληθωρισμός αγγίζει το 3,9%, ποσοστό που δεν έχουμε δει εδώ και τρία χρόνια, όταν βιώναμε ακόμα τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πρόωρος πληθωριστικός πυρετός, δεν οφείλεται μόνο στο «ράλι» των καυσίμων, καθώς καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Οι τιμές στα κρέατα, τα φρούτα, τα λαχανικά. τον καφέ, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, έχουν πάρει «φωτιά».

Σε αυτές τις ανατιμήσεις έρχονται να προστεθούν οι πολεμικές αυξήσεις στη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Μάλιστα, αν δεν είχαμε αυτές τις αυξήσεις, ο πληθωρισμός θα ήταν περίπου 1 μονάδα μικρότερος.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί και η μεγάλη επιβάρυνση στα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς είναι πιθανόν να επηρεάσει τις κρατήσεις και την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού.