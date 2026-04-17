ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν αυτοματοποιημένα οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις για 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα

Snapshot Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε την αυτοματοποιημένη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος για 999.523 φυσικά πρόσωπα, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026, εάν τα στοιχεία της προεκκαθαρισμένης δήλωσης είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.

Η προσυμπληρωμένη δήλωση και το εκκαθαριστικό μπορούν να ελεγχθούν και να κατεβούν μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp.

Ο φόρος που προκύπτει από την αυτόματη οριστικοποίηση δεν συμψηφίζεται αυτόματα με τυχόν απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2.283.103 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως ενημέρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, 149.460 (+20,2%) περισσότερες από πέρυσι, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα, 163.757 (+19,6%) περισσότερα σε σχέση με το 2025.

Μέχρι πότε μπορείτε να καταθέσετε τροποποιητική φορολογική δήλωση

Στην περίπτωση που τα στοιχεία, βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, είναι ανακριβή ή ελλιπή:

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET. Επίσης, μέσα από το myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.

«Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026)», τονίζει η ΑΑΔΕ.

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 συνεχίζεται απρόσκοπτα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις.

