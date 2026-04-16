Φορολογικές δηλώσεις 2026: Aυτόματη οριστικοποίηση σήμερα - Πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα

Snapshot Από τις 16 Απριλίου 2026 ξεκινά η αυτόματη οριστικοποίηση των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν διορθωθεί.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου 2026.

Μετά τις 15 Ιουλίου 2026, οι τροποποιήσεις θα επιφέρουν διοικητικές κυρώσεις.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν ειδικά τους κωδικούς ηλεκτρονικών αποδείξεων, τεκμηρίων διαβίωσης και εισοδημάτων πριν την οριστικοποίηση.

Η πλατφόρμα myAADE προσφέρει πρόσβαση στην προεκκαθάριση των δηλώσεων για έλεγχο των στοιχείων.

Από σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία αυτόματης οριστικοποίησης των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων, ένα κρίσιμο βήμα για χιλιάδες φορολογούμενους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην αυτόματη υποβολή των δηλώσεων που δεν έχουν υποστεί διορθώσεις, βασιζόμενη στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του συστήματος.

Παρότι η πλατφόρμα προβλέπει την αυτόματη υποβολή, οι φορολογούμενοι έχουν τη «δεύτερη ευκαιρία» να διορθώσουν πιθανά λάθη που μπορεί να επηρεάσουν το εκκαθαριστικό τους.

Συγκεκριμένα, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι εφικτή από αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, και μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς επιβολή διοικητικών προστίμων. Τυχόν αλλαγές μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία θα συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι πριν την οριστικοποίηση

Η διαδικασία της αυτόματης οριστικοποίησης δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση ελέγχου της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του σχολαστικού ελέγχου συγκεκριμένων κωδικών που επηρεάζουν τον φόρο:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Επιβεβαίωση των κωδικών 049-050, οι οποίοι μειώνουν το συνολικό φόρο.

Τεκμήρια διαβίωσης: Επαλήθευση των στοιχείων για ακίνητα και οχήματα ώστε η τεκμαρτή δαπάνη να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Εισοδήματα και επιδόματα: Έλεγχος για ενδεχόμενα αναδρομικά ή επιδόματα που καταβλήθηκαν το 2025 και μπορεί να μην έχουν καταχωρηθεί σωστά.

Πρόσβαση στην προεκκαθάριση μέσω της πλατφόρμας myAADE

Η ψηφιακή πύλη myAADE έχει ήδη διαθέσει την προεκκαθάριση για τους φορολογούμενους, δίνοντας την ευκαιρία για προσεκτικό έλεγχο πριν την οριστικοποίηση. Σε περίπτωση που μετά την ανάρτηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης προκύψουν νέα στοιχεία που μεταβάλλουν τον υπολογισμό, η δήλωση δεν θα υποβληθεί αυτόματα. Ο φορολογούμενος θα ενημερωθεί και θα πρέπει να προβεί σε χειροκίνητη υποβολή έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου.

Η φετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με την ένταξη της αυτόματης οριστικοποίησης, στοχεύει στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα διόρθωσης και ελέγχου των στοιχείων από τους φορολογούμενους. Η τήρηση των προθεσμιών και η προσεκτική επιβεβαίωση των δεδομένων είναι κρίσιμες για την αποφυγή επιπλέον επιβαρύνσεων και διοικητικών κυρώσεων.