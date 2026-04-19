Επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ έως €900 - Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία

Η απώλεια ακοής δεν αποτελεί μόνο ένα ιατρικό ζήτημα, αλλά μια καθημερινή πρόκληση που επηρεάζει άμεσα την κοινωνικοποίηση, την εργασία και την ψυχική υγεία του ατόμου. Αναγνωρίζοντας το υψηλό κόστος της τεχνολογικής αποκατάστασης, ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, παρέχοντας επιδοτήσεις που ξεκινούν από τα 450 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 900 ευρώ για σοβαρές περιπτώσεις.

Η παροχή του επιδόματος έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε σύγχρονα ακουστικά βοηθήματα, μειώνοντας δραστικά την οικονομική επιβάρυνση.

Τα ποσά της επιδότησης ανά κατηγορία

Η οικονομική ενίσχυση δεν είναι ενιαία, αλλά κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης και την ηλικία του ασφαλισμένου:

Βασικό Επίδομα (450€): Χορηγείται σε ασφαλισμένους με διαπιστωμένη βαρηκοΐα στο ένα ή και στα δύο αυτιά.

Επίδομα Σοβαρής Βαρηκοΐας (900€): Αφορά περιπτώσεις «αμφίπλευρης» (και στα δύο αυτιά) σοβαρής βαρηκοΐας, όπου η απώλεια ακοής ξεπερνά τα 80 ντεσιμπέλ (dB). Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση καλύπτει την αγορά δύο ακουστικών.

Παιδικό Επίδομα (Έως 1.080€): Για παιδιά έως 16 ετών, ο ΕΟΠΥΥ είναι πιο γενναιόδωρος, προσφέροντας έως 540€ ανά ακουστικό.

Χρονικοί περιορισμοί και αντικατάσταση

Ο Οργανισμός θέτει συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για την ανανέωση του εξοπλισμού:

Ενήλικες: Δικαίωμα νέας επιδότησης κάθε 4 χρόνια.

Παιδιά (έως 16 ετών): Λόγω της ανάπτυξης και των αλλαγών στην ακουστική ικανότητα, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει νωρίτερα από την τετραετία, ενώ σε ειδικές ιατρικές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και ετήσια ανανέωση.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Για να μην ταλαιπωρηθείτε με τη γραφειοκρατία, ακολουθήστε τα εξής στάδια:

Η ιατρική γνωμάτευση

Πρέπει να επισκεφθείτε έναν ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ (είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό ιατρείο). Ο ιατρός θα εκδώσει την ηλεκτρονική γνωμάτευση.

Προσοχή: Η γνωμάτευση έχει ισχύ 30 ημέρες. Αν παρέλθει ο μήνας χωρίς να γίνει η αγορά, θα πρέπει να εκδοθεί νέα.

Επιλογή παρόχου

Απευθύνεστε σε κατάστημα ακουστικών βαρηκοΐας που διαθέτει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς ο πάροχος αναλαμβάνει πλέον όλη τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Οικονομική διευθέτηση

Δεν χρειάζεται να εκταμιεύσετε όλο το ποσό και να περιμένετε μήνες για να σας επιστραφούν τα χρήματα. Στα συμβεβλημένα καταστήματα:

Αφαιρείται το ποσό της επιδότησης από την αρχική τιμή.

Εσείς πληρώνετε μόνο τη διαφορά (εφόσον το ακουστικό που επιλέξατε είναι ακριβότερο από την επιδότηση) καθώς και το νόμιμο ποσοστό συμμετοχής σας.

Τι πρέπει να προσέξετε

Συμβεβλημένοι πάροχοι: Πριν προχωρήσετε σε παραγγελία, βεβαιωθείτε ότι το κατάστημα είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΥΥ για να μην χρειαστεί να πληρώσετε εξ ολοκλήρου την αξία του ακουστικού.

Ιατρικά κριτήρια: Η επιδότηση των 900€ απαιτεί ακοόγραμμα που να πιστοποιεί απώλεια άνω των 80dB και στα δύο αυτιά.

Προθεσμίες: Μην αφήνετε τη γνωμάτευση στο συρτάρι. Μετά τις 30 ημέρες, το σύστημα την «κλειδώνει» και θεωρείται άκυρη.

