Αλέξανδρος Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα ο Κάθετος Διάδρομος

Οι ροές από τις μακροχρόνιες συμβάσεις LNG μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων υποδομών χωρίς κρατική επιδότηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Aktor Όμιλος Εταιρειών και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade

Snapshot
  • Η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει υψηλές τιμές και ελλείψεις φυσικού αερίου τον ερχόμενομώνα, επηρεάζοντας τον πληθρισμό και το κόστος ζω.
  • Οι μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας LNG είναι κρίσιμες για την ενεργειακή σταθερότητα και οικονομική προβλεψιμότητα στην Ευρώπη.
  • Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί σημαντικό έργο για την εξασφάλιση μακροχρόνιων ροών LNG και τη δημιουργία νέων υποδομών χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.
  • Η Ελλάδα έχει ιστορική ευκαιρία να γίνει διεθνής ενεργειακός κόμβος και πυλώνας γεωπολιτικής σταθερότητας λόγω της γεωγραφικής της θέσης.
  • Η έλλειψη κοινής φωνής στην Ευρώπη δυσκολεύει την ενεργειακή και γεωπολιτική της στρατηγική, ενώ απαιτείται ενιαία πολιτική για καλύτερη προστασία όλων των κρατών
  • μελών.
Δελφοί, 23 Απριλίου 2026. Το ενδεχόμενο να βρεθεί η Ευρώπη ενώπιον πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων φυσικού αερίου τον ερχόμενο χειμώνα, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στο κόστος ζωής των ευρωπαίων πολιτών, επισήμανε μιλώντας από το Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Sanja Božinovska, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Traicho Traikov και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Joshua Volz, υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Grant Thornton στην Ελλάδα, κ. Βασίλη Καζά, ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι εάν η Ευρώπη βρεθεί ενώπιον μίας τέτοιας κατάστασης, είναι πολύ πιθανό να την δούμε να εξασφαλίζει ευρύτερες συναινέσεις και να επαναλαμβάνει το θετικό προηγούμενο της πανδημίας, όπου η Ε.Ε. παρενέβη και κινήθηκε κεντρικά, εκπροσωπώντας το σύνολο των Κρατών – Μελών.

Κλειδί οι μακροχρόνιες συμβάσεις

Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα ριζικά, καθώς οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας LNG και η ισορροπία και ασφάλεια που αυτές φέρνουν, είναι το κλειδί ώστε να υπάρχει οικονομική προβλεψιμότητα και ενεργειακή σταθερότητα. Ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι η αμφιθυμία που επιδεικνύει η Ευρώπη στο θέμα του ρωσικού φυσικού αερίου αποτελεί λάθος, το οποίο πιθανότατα θα πληρώσουν οι πολίτες της Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα λόγω έλλειψης φυσικού αερίου και υψηλών τιμών.

Η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου

Και υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι σημαντικός για την επίτευξη του σκοπού της εξασφάλισης μακροχρόνιων συμβάσεων, ενώ σημείωσε ότι για την υλοποίησή του θα χρειαστούν περαιτέρω υποδομές, προσθέτοντας ότι η Atlantic SEE LNG Trade εργάζεται εντατικά διαπραγματευόμενη συμφωνίες που μπορούν να εξασφαλίσουν τις ροές που χρειάζονται ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές, όπως ένα δεύτερο ή ακόμη κι ένα τρίτο FSRU στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστούν κρατικές επιδοτήσεις.

Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε τη σημασία που έχει η Ελλάδα για το εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς η γεωγραφική της θέση τής προσφέρει μία ιστορική ευκαιρία ώστε να λειτουργήσει ως διεθνής ενεργειακός κόμβος. Και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας να αποτελέσει πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσει, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμο για πάντα.

Ανάγκη για κοινή φωνή στην Ευρώπη

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πηγή του ευρύτερου προβλήματος της Ε.Ε. είναι το γεγονός ότι δεν μιλάει με μία φωνή, κάτι που εάν είχε εξασφαλιστεί, θα έκανε πιο εύκολο τον ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ενώ σχολίασε ότι η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό πείραμα παγκοσμίως, καθώς έχει ενιαίο νόμισμα, αλλά όχι κοινή εξωτερική, οικονομική ή αμυντική πολιτική. Και το κλειδί θα είναι να αποκτήσει ενιαία φωνή και οντότητα ώστε να μιλά για λογαριασμό όλων των κρατών – μελών, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τις μικρότερες χώρες που δοκιμάζονται πλέον στην εποχή μας από τη δύναμη της ισχύος μεγαλύτερων χωρών.

