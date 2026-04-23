Συντάξεις Μαΐου: Από σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς - Τι ισχύει για κάθε Ταμείο

Snapshot Οι συντάξεις Μαΐου θα καταβληθούν σταδιακά από 23 έως 27 Απριλίου 2026.

Στις 23 Απριλίου ξεκινούν οι πληρωμές για συντάξεις μη μισθωτών και ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις πρώην Ταμείων μη μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής.

Από σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, θα δουν ορισμένοι συνταξιούχοι τα χρήματα των συντάξεων Μαΐου στους λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, για σήμερα είναι προγραμματισμένες οι πληρωμές των συντάξεων μη μισθωτών Ταμείων – όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο προγραμματισμός των καταβολών ακολουθεί τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τις ημερομηνίες να κατανέμονται ως εξής:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Αντίστοιχα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και άλλων εντασσόμενων φορέων (όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), αλλά και των συντάξεων του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τα χρήματα που θα καταβληθούν θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Ειδικότερα, οι πληρωμές της Παρασκευής 24 Απριλίου θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της Δευτέρας 27 Απριλίου, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 24 Απριλίου.

