Επιστροφή ενοικίου: Αυξάνονται εισοδηματικά όρια και προσαυξήσεις ανά παιδί

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, καλύπτοντας πλέον το 86% των ενοικιαστών, ενώ προβλέπεται και ειδική ενίσχυση για περίπου 50.000 εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας.

Το πλαίσιο του μέτρου επεκτείνεται αισθητά, καθώς τα νέα, υψηλότερα όρια εισοδήματος επιτρέπουν την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Στα ζευγάρια, το ανώτατο εισόδημα ανεβαίνει από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση ανά τέκνο διαμορφώνεται πλέον στα 5.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Χάρη στις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 1,02 εκατομμύρια νοικοκυριά, από σύνολο 1,19 εκατομμυρίων ενοικιαστών, γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο αγγίζει πλέον το 86% της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η επέκταση αυτή συνεπάγεται επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, η οποία υπολογίζεται στα 25 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ειδική πρόβλεψη για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, στους οποίους θα καταβάλλονται δύο ενοίκια ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύοντας στοχευμένα το προσωπικό της Υγείας.