Κοινωνικός Τουρισμός: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία - Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας παράτασης για τις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, μετά τα εκτεταμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αν και η προθεσμία λήγει κανονικά στις 29 Απριλίου 2026, εξετάζεται σοβαρά νέα παράταση της προθεσμίας, καθώς χιλιάδες πολίτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία λόγω δυσκολιών πρόσβασης.

Σε περίπτωση παράτασης, δεν αποκλείεται να μετατεθεί και η έναρξη του προγράμματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Το πρόβλημα προέκυψε από την υπερφόρτωση του συστήματος, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ ταυτόχρονα, γεγονός που οδήγησε σε «μπλοκάρισμα» ήδη από τα πρώτα στάδια της αίτησης. Παρά την παράταση που δόθηκε, η λειτουργία της πλατφόρμας δεν αποκαταστάθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να μην μπορούν να προχωρήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατατεθεί περίπου 180.000 αιτήσεις, εκ των οποίων η πλειονότητα υποβλήθηκε πριν την κατάρρευση του συστήματος.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 δικαιούχους, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, και απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται αυτόματα.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων.