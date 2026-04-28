Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 παρατάθηκε τις 29 Απριλίου στις 23:59.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει 300.000 επιταγές για διακοπές διάρκειας έως 6 διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, και έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση βασισμένη σε κριτήρια όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια και εισόδημα, με εξαίρεση τους πολύτεκνους γονείς που συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση.
  • Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, με τις αιτήσεις τους να υποβάλλονται έως τις 10 Μαΐου 2026.
Μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/04) παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

«Λόγω της μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται: «Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Ποιοι και πού θα κάνουν δωρεάν διακοπές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

- ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Εισοδηματικά κριτήρια

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:

- 16.000 ευρώ για άγαμους,

- 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο,

- 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο μητρώο παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

