Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθεί μέσα στο τριήμερο η τιμή των καυσίμων

Με την Πρωτομαγιά να πλησιάζει, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ήδη οργανώσει την φετινή εξόρμησή τους στην εξοχή.

Ένας σημαντικό έξοδο που θα πρέπει ωστόσο να λάβουν υπόψιν τους όσοι εξορμήσουν στην εξοχή είναι η τιμή των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής η τιμή στα καύσιμα το τελευταίο διάστημα συνεχώς ανεβαίνει. Μάλιστα σύμφωνα με την εκτίμησή του η αύξηση στις τιμές θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά αυτούς που θα σπεύσουν στα πρατήρια να βάλουν καύσιμα για την φετινή Πρωτομαγιά, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι μέσα στο τριήμερο, η τιμή τους δεν θα αυξηθεί και θα παραμείνει σταθερή.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, αυτή τη στιγμή, η μέση τιμής βενζίνης είναι στο 2,06 ευρώ/ λίτρο ενώ αντίστοιχα στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή είναι στο 1,89. Η τιμή αυτή αναμένεται να παραμείνει σταθερή μέσα στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Ο κ. Παπαγεωργίου συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι τιμές στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθούν περαιτέρω λόγω της νέας τιμολόγησης που θα γίνει στα διυλιστήρια.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ