Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται έως και 60 ευρώ, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καταβολής

Επιμέλεια - Newsbomb

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Στιγμιότυπο από πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass έκλεισε στις 30 Απριλίου και το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.
  • Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 60 ευρώ για ιδιοκτήτες οχημάτων, με διαφοροποίηση του ποσού ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο οχήματος και τον τρόπο καταβολής (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός).
Snapshot powered by AI

Έκλεισε στις 30 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass, με το voucher να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έκλεψαν εξοπλισμό και εργαλεία μέσα σε λίγες ώρες από παραλιακά καταστήματα – 2 συλλήψεις

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ή τουρκική η χωριάτικη; Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη... σαλάτα μιλά στο Newsbomb

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο: Ανατροπή με το «σημείο μηδέν» - Δεν μεταδόθηκε από χωματερή

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

16:38LIFESTYLE

Νικολέττα Ράλλη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους και με τον πρώην σύζυγό της

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Βόλο: Δίκυκλο «καρφώθηκε» πίσω από τζιπ

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

16:20LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Και επίσημα στην κριτική επιτροπή του GNTM

16:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας βράχος από τον Άρη βάρους 13 κιλών κράτησε το ρομπότ «Curiosity» της NASA «όμηρο» για 6 ημέρες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγρια ληστεία σε σπίτι - Τέσσερις συλλήψεις

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ο Πέτερ Μαγιάρ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ρήμαξαν και έκαψαν στάβλο στο Λευκοχώρι

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα για τις τράπεζες: «Περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα»

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Έρευνα έδειξε ότι με αυτόν τον τύπο άσκησης χτίζετε μυς με λιγότερη προσπάθεια

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Φίλοι δια αλληλογραφίας: Και όμως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που γνωρίζονται μέσα από γράμματα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα όλμου στον βυθό της θάλασσας, κοντά στο λιμάνι

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανές

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

16:38LIFESTYLE

Νικολέττα Ράλλη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους και με τον πρώην σύζυγό της

15:17ΕΛΛΑΔΑ

«Nothing else matters» για τους fans των Metallica: Άνοιξαν οι πύλες στο ΟΑΚΑ, ουρές από νωρίς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Βόλο: Δίκυκλο «καρφώθηκε» πίσω από τζιπ

12:00LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα όλμου στον βυθό της θάλασσας, κοντά στο λιμάνι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ