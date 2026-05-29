ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ , σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ

460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ

: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ

(με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ

(χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ Αναπηρικά : 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ

: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ

: 4.897 δικαιούχοι –173.775 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι –151.575 ευρώ

Επίδομα Γέννησης : 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ

: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ

: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ

: 3.114 δικαιούχοι– 255.329 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ Ευάλωτοι οφειλέτες : 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ

: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ

: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ Επαγγελματική αναδοχή : 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού : 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ

: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.057.814

Σύνολο καταβολών: 275.075.217 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.