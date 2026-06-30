Ασανσέρ: Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή – Τι συμβαίνει αν η δήλωση δεν γίνει σήμερα

Λήγει σήμερα η υποχρεωτική καταχώριση όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο

Newsbomb

Ασανσέρ: Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή – Τι συμβαίνει αν η δήλωση δεν γίνει σήμερα

Ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα ο νέος σχεδιασμό σχετικά με την πιστοποίηση και καταγραφή των ανελκυστήρων

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  • Η προθεσμία για την υποχρεωτική καταχώριση όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο λήγει σήμερα, χωρίς περαιτέρω παράταση.
  • Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  • Όσοι δεν απογραφούν έως τις 30 Ιουνίου θα επιβαρυνθούν με διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
  • Με την ολοκλήρωση της απογραφής εκδίδεται μοναδικός αριθμός που πρέπει να αναγράφεται σε έγγραφα συντήρησης, ενώ ανελκυστήρες χωρίς καταχώριση δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.
  • Οι έλεγχοι θα βασίζονται στη διασταύρωση των αριθμών απογραφής με το Μητρώο, και προβλέπονται κυρώσεις για παραβάσεις από ιδιοκτήτες και επαγγελματίες συντήρησης.
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Αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων έχει ξεκινήσει, με το υπουργείο να ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η υποχρέωση αφορά κάθε ανελκυστήρα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε πολυκατοικία, μονοκατοικία, επαγγελματικό χώρο, ξενοδοχείο ή εμπορικό κατάστημα, αλλά και ανεξάρτητα από το αν έχει ήδη πιστοποιηθεί ή είχε καταχωριστεί σε άλλο μητρώο στο παρελθόν.

Όσοι δεν ολοκληρώσουν την απογραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά.

Τι συμβαίνει αν ο ανελκυστήρας δεν απογραφεί μέχρι τις 30 Ιουνίου;

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικίας.
  • 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης.
  • 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Τι αλλάζει μετά την απογραφή

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται μοναδικός αριθμός απογραφής, ο οποίος θα αποτελεί το επίσημο στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Ο συγκεκριμένος αριθμός θα πρέπει στο εξής να αναγράφεται στα έγγραφα και τα παραστατικά που αφορούν τη συντήρηση.

Η νέα αυτή υποχρέωση σημαίνει ότι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ η λειτουργία τους χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες δεν θα είναι επιτρεπτή.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η απογραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η διαδικασία είναι σύντομη και δεν απαιτεί την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτιρίου. Σε περίπτωση δυσκολίας, είναι δυνατή η συνεργασία με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις δηλώσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά. Η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη απογραφή και απαιτείται οριστική υποβολή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικού αρχείου PDF, στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (UUID). Εφόσον το έγγραφο αυτό δεν έχει εκδοθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εκ νέου τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν τον αριθμό απογραφής στα παραστατικά συντήρησης. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με το Μητρώο και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, προβλέπονται κυρώσεις τόσο για τους υπεύθυνους των κτιρίων όσο και για τους επαγγελματίες που προχωρούν σε συντήρηση ανελκυστήρων χωρίς νόμιμη απογραφή.

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