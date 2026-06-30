Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι πιθανές ημερομηνίες

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημέρα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι πιθανές ημερομηνίες
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  • Οι συντάξεις Αυγούστου2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, χωρισμένες μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα σε κάθε κατηγορία συνταξιούχων.
  • Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και νέοι μετά 1/1/2017) θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 28 Ιουλίου 2026.
  • Οι μισθωτοί συνταξιούχοι (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και υπόλοιπα ταμεία) θα πληρωθούν στις 30 Ιουλίου 2026.
  • Η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται μόνιμα για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού των συνταξιούχων.
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Οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019, οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μισθωτούς η πληρωμή πραγματοποιείται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026. Μαζί θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:

  • ΟΑΕΕ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • ΟΓΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • ΕΤΑΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • Νέοι συνταξιούχοι μετά την 1/1/2017: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
  • ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
  • Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.

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