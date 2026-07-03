e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων

Μέχρι 72 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν ασφαλιστικές οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ μέχρι το τέλος του 2026.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων
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  • Έχει τεθεί σε εφαρμογή νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων για οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
  • Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δεν ήταν ρυθμισμένες ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026.
  • Οφειλές από 1 Ιανουαρίου 2024 και μετά πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση 24 δόσεων.
  • Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Α.Ο. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Το ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ και για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα.
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Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση (24 δόσεων).

Αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν την ως άνω προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.

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e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων

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