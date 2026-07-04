Ψηφιακό Πελατολόγιο: Επεκτείνεται σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Snapshot Η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο από το φθινόπωρο σε επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων όπως κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, ξενοδοχεία και catering, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η μη καταχώριση πελατών στο σύστημα επιφέρει πρόστιμα και μπορεί να οδηγήσει σε εκτενέστερους φορολογικούς ελέγχους.

Το σύστημα διασταυρώνει δεδομένα με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για τον εντοπισμό πιθανής αδήλωτης εργασίας.

Για καθυστερημένη ή ελλιπή καταχώριση στο Ψηφιακό Πελατολόγιο προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ η μέση παραβατικότητα σε επιχειρήσεις με το σύστημα φτάνει το 60,5%. Snapshot powered by AI

Από τις αρχές του φθινοπώρου η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, ξενοδοχεία και εταιρείες catering. Στόχος της νέας αυτής παρέμβασης είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων εισπράξεων σε έναν κλάδο όπου διακινείται σημαντικός οικονομικός τζίρος και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ολοκληρωμένη φορολογική παρακολούθηση.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί βασικό εργαλείο της ψηφιακής στρατηγικής της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το νέο σύστημα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να πραγματοποιεί διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και να οργανώνει πιο στοχευμένους ελέγχους. Παράλληλα, διευκολύνει και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, καθώς αυτοματοποιεί τη διαχείριση των πελατών, την καταχώριση ή ακύρωση εγγραφών και τη σύνδεση κάθε συναλλαγής με το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό, περιορίζοντας τα λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

Κεντρικός σκοπός του συστήματος είναι να διασφαλίζεται ότι κάθε πελάτης που εξυπηρετείται συνοδεύεται από την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης ή τιμολογίου. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι υπάρχει πελάτης χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας κινδυνεύει με πρόστιμα, ενώ η παράβαση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εκτενέστερο φορολογικό έλεγχο.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα δεδομένα του συστήματος για να αναλύει τη συναλλακτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Όταν παρατηρείται αυξημένη πελατειακή κίνηση χωρίς αντίστοιχη διαβίβαση φορολογικών παραστατικών στο myDATA, το σύστημα ενεργοποιεί ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους.

Διασταύρωση με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διασταύρωση των στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση εμφανίζει αυξημένη πελατειακή κίνηση αλλά τα στοιχεία της Κάρτας Εργασίας δείχνουν μικρό αριθμό εργαζομένων στη βάρδια, δημιουργείται ένδειξη πιθανής αδήλωτης εργασίας και μπορεί να προγραμματιστεί έλεγχος.

Σήμερα το Ψηφιακό Πελατολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις του κλάδου του αυτοκινήτου, όπως συνεργεία επισκευής και συντήρησης, φανοποιεία, επιχειρήσεις τοποθέτησης συναγερμών και ηχοσυστημάτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Στο επόμενο στάδιο το μέτρο επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων.

Για κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή μη καταχώρισης στο Ψηφιακό Πελατολόγιο προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση παραβατικότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα ανέρχεται στο 60,5%, γεγονός που ενισχύει την απόφαση της ΑΑΔΕ να επεκτείνει το μέτρο και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους.