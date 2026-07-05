Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 10 Ιουλίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από 06 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου από τον e–ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν συνολικά 69,8 εκατ. ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Από τον e–ΕΦΚΑ:

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

Από την 6η Ιουλίου έως τη 10η Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: