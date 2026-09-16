Πώς προστατεύουμε όλα όσα έχουν αξία για εμάς, με περισσότερα οφέλη

Από τις μετακινήσεις και τις υποχρεώσεις της ημέρας μέχρι τη φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού μας, υπάρχουν πολλά πράγματα που χρειάζονται την προσοχή μας. Παράλληλα, υπάρχουν και εκείνα που θέλουμε να προστατεύσουμε περισσότερο: Την υγεία μας, την κατοικία μας, το όχημά μας, αλλά και όσα έχουν συναισθηματική ή πρακτική αξία για εμάς.

Καθώς, λοιπόν, οι ανάγκες μας αλλάζουν, μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε την ασφάλιση. Σήμερα, δεν αναζητούμε απλώς μία μεμονωμένη κάλυψη, αλλά λύσεις που μπορούν να ανταποκριθούν σε περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς μας, προσφέροντας σιγουριά όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο.

Και όταν βρίσκουμε μια λύση, όπως είναι το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH, τότε η επιλογή γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Γιατί με το πρόγραμμα αυτό, όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αγοράζουμε, τόσο μεγαλύτερη μείωση κερδίζουμε στο ασφάλιστρο που πληρώνουμε. Ποια είναι, όμως, τα ασφαλιστικά προγράμματα που συμμετέχουν στο EurolifeSYN+;

#1 Για την υγεία μας

Η υγεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες όλων μας. Έτσι, ένα απρόοπτο περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, για αυτό η ύπαρξη προγραμμάτων που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά.

Προγράμματα όπως αυτά της Eurolife FFH που καλύπτουν δαπάνες νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, με τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται κάλυψη για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και δωρεάν check-up.

#2 Για την κατοικία μας

Την ίδια στιγμή, η κατοικία μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους για εμάς καθώς εκεί περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Οπότε, η προστασία της απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις είναι εξίσου σημαντική.

Οπότε, καλύψεις για κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός ή κακόβουλες ενέργειες μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά, ενώ, παράλληλα, στην Eurolife FFH υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, η ασφάλιση κατοικίας απέναντι σε πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό μπορεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, να προσφέρει έως 20% μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

#3 Για το όχημά μας

Για πολλούς από εμάς, το αυτοκίνητο αποτελεί καθημερινό μέσο μετακίνησης. Η ασφάλισή του, λοιπόν, δεν αφορά μόνο στην τυπική υποχρέωση του οδηγού, αλλά και στην ανάγκη να υπάρχει υποστήριξη όταν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Eurolife FFH προσφέρουν προστασία απέναντι σε υλικές ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη και άλλους κινδύνους, ενώ περιλαμβάνουν φροντίδα ατυχήματος 24/7. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια ασφάλισης.

#4 Για τα κατοικίδιά μας

Όσοι έχουμε κατοικίδια γνωρίζουμε καλά πως η φροντίδα τους αποτελεί σημαντική ευθύνη, για αυτό ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται άμεση φροντίδα. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίδιων όπως αυτό της Eurolife FFH που παρέχει κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά, ενώ παράλληλα δίνει πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές για υπηρεσίες φροντίδας και καλλωπισμού.

#5 Για την ψηφιακή μας δραστηριότητα και τα προσωπικά αντικείμενα

Επειδή, όμως, η καθημερινότητά μας είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με τον ψηφιακό κόσμο, το πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου της Eurolife FFH, που προσφέρει κάλυψη σε περιπτώσεις όπως κακώς διεξαγμένες online αγορές, αμφισβητούμενες ηλεκτρονικές συναλλαγές ή κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, αλλά και νομική ή τεχνική υποστήριξη, είναι απαραίτητο.

Παράλληλα, η ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων καλύπτει περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, αλλά και περιστατικά όπου χάνονται ή κλέβονται ταυτόχρονα δημόσια έγγραφα, κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Περισσότερες καλύψεις, περισσότερα οφέλη με το EurolifeSYN+

Η ανάγκη για περισσότερη προστασία σε κάθε πτυχή της ζωή μας δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερα έξοδα. Τουλάχιστον για όσους επιλέξουν το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH, το οποίο επιβραβεύει όσους επιλέγουν περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι εκπτώσεις ισχύουν από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω και εφαρμόζονται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των ενεργών συμβολαίων. Έτσι, όταν υπάρχει ήδη ένα προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε αποκτάμε 5% έκπτωση όταν αγοράζουμε ένα δεύτερο συμβόλαιο. Στο τρίτο συμβόλαιο, η έκπτωση ανέρχεται στο 10%, ενώ στο τέταρτο φτάνει το 15%. Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζεται, η έκπτωση παραμένει στο 15%, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%.

Βασική προϋπόθεση είναι τα προηγούμενα συμβόλαια να παραμένουν ενεργά, ενώ οι εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς των ασφαλιστικών προϊόντων. Το EurolifeSYN+ απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες της Eurolife FFH που διαθέτουν ήδη προϊόν το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σταδιακά ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο προστασίας.

Η ζωή μας αποτελείται από πολλά διαφορετικά κομμάτια που αξίζει να τα προστατεύουμε. Από την υγεία και το σπίτι μέχρι το όχημα, το κατοικίδιο και τα προσωπικά μας αντικείμενα, η σωστή ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά στην καθημερινότητα. Και με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH, η προστασία γίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο προσιτή, ώστε να μπορούμε να φροντίζουμε όλα όσα έχουν αξία για εμάς.

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