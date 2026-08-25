Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ. στο επτάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ. στο επτάμηνο
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  • Το πρωτογενές πλεόνασμα για το επτάμηνο του 2026 ανήλθε σε 5,77 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 4,41 δισ. ευρώ.
  • Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 344 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο στόχο των 1,323 δισ. ευρώ.
  • Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,26 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,03 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.
  • Τα φορολογικά έσοδα, εξαιρουμένων ειδικών ποσών, αυξήθηκαν κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4% πέραν των προβλέψεων.
  • Τα έσοδα από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, ενώ υπήρξε μείωση στα έσοδα από ΕΦΚ κατά 224 εκατ. ευρώ.
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο επτάμηνο του 2026, έναντι στόχου 4,41 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 344 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ.

Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές αποτέλεσμα

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφανίζεται υψηλότερο από τον στόχο του προϋπολογισμού. Εάν εξαιρεθούν ποσά που αφορούν ετεροχρονισμούς πληρωμών και δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου ανέρχεται σε 302 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται 510 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 406 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Σημειώνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των υποτομέων των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Στα 45,26 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,258 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,026 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε περιληφθεί είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Ιούνιο. Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους.

Εξαιρουμένου του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζουν αύξηση 2,4 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου.

Στην κατηγορία των φόρων, τα έσοδα ανήλθαν σε 42,794 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, η οποία είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Εξαιρουμένων των δύο αυτών ποσών, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 42,353 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος πάνω από τις προβλέψεις

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 17,740 δισ. ευρώ και, χωρίς τα 306 εκατ. ευρώ της σύμβασης παραχώρησης, ήταν αυξημένα κατά 739 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από ΕΦΚ διαμορφώθηκαν σε 3,964 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 224 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι φόροι ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,860 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 55 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 15,073 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 294 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν υψηλότερος κατά 346 εκατ. ευρώ, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος ήταν μειωμένοι κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 4,218 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 91 εκατ. ευρώ, με τα 2,886 δισ. ευρώ να αφορούν έσοδα του ΠΔΕ, αυξημένα κατά 274 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εισπράχθηκαν 1,316 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 306 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Χωρίς το συγκεκριμένο ποσό, τα έσοδα ανήλθαν σε 1,010 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 255 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 1,868 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 455 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Από αυτά, 288 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα του ΠΔΕ, αυξημένα κατά 190 εκατ. ευρώ.

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