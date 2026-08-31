Μείωση τιμών σε 1740 κωδικούς - Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα

Σε εξέλιξη η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» - Ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα και πόσο μειώνονται οι τιμές - Ποια μπαίνουν τις επόμενες ημέρες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μείωση τιμών σε 1740 κωδικούς - Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα
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  • Μειώνονται οι τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων μέσω της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών», με μέσο όρο μείωσης περίπου 9,5%.
  • Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν βασικά είδη διατροφής, σχολικά προϊόντα, κρέας, γαλακτοκομικά, βρεφικά προϊόντα, απορρυπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.
  • Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5% έως 30%, με σχολικά είδη να έχουν μέση μείωση περίπου 10% και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περίπου 7%.
  • Συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, καθώς και περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες.
  • Οι τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές μπορεί να διαφέρουν ανά αλυσίδα, καθώς οι σούπερ μάρκετ μπορούν να εφαρμόσουν επιπλέον εκπτώσεις.
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Σε 1740 κωδικούς προϊόντων μειώνονται οι τιμές από σήμερα, καθώς εντάσσονται στην «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» και ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο για χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η πρώτη φάση αφορά περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, ενώ τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των συμμετοχών διευρύνεται. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν έως και 30%, με τη μείωση να κινείται περίπου στο 9,5% κατά μέσο όρο.

Δίνουμε μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα

Στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία βρίσκονται βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, αλλά και είδη που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο των οικογενειακών αγορών.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, στην πρωτοβουλία μεταξύ άλλων εντάσσονται και 405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδών και σχολικών ειδών.

Συγκεκριμένα, στη λίστα περιλαμβάνονται:

  • σχολικά είδη
  • κρέας, μεταξύ άλλων και μοσχάρι
  • βασικά τρόφιμα
  • γαλακτοκομικά
  • ζυμαρικά
  • βρεφικά προϊόντα
  • απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού
  • προϊόντα προσωπικής υγιεινής
  • προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
  • προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κωδικοί στους οποίους οι μειώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι μειώσεις που έχουν δηλωθεί από τους προμηθευτές κινούνται από 5% έως 30%, ενώ σε αρκετές κατηγορίες η μέση μείωση βρίσκεται κοντά στο 7%.

Στα σχολικά είδη έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι από 450 κωδικοί, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται περίπου στο 10%.

Παράλληλα, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με μέση μείωση περίπου 7%.

Στο κρέας συμμετέχουν περίπου 60 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 7,2%.

Για τα επώνυμα προϊόντα, οι κωδικοί που είχαν καταγραφεί μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας ήταν περίπου 900, με μέση μείωση περίπου 7%.

Πάνω από 1.600 προϊόντα – και η λίστα μεγαλώνει

Η σημερινή έναρξη αφορά περισσότερους από 1.660 κωδικούς, ωστόσο η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή και αναμένεται να προστεθούν και άλλες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Στην πρώτη φάση συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ συμμετέχουν επίσης αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Τι θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής

Το ποσοστό μείωσης που ανακοινώνει ο προμηθευτής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή θα είναι και η τελική τιμή στο ταμείο.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να εφαρμόσουν επιπλέον έκπτωση, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να μπορεί να πωλείται σε διαφορετική τελική τιμή από αλυσίδα σε αλυσίδα.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα της πρωτοβουλίας από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ η σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

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