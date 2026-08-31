«Αλλάζω Συσκευή»: Παράταση για 1.400 επιχειρήσεις

Snapshot Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δίνεται σε πάνω από 1.400 επιχειρήσεις για επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Η παράταση αφορά μόνο την επανυποβολή αιτημάτων και όχι την παράταση της υλοποίησης των επενδύσεων, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Ιουλίου 2026.

Η ρύθμιση ισχύει για επιχειρήσεις που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτημα αλλά απορρίφθηκε λόγω ελλείψεων ή λαθών στα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν εκ νέου το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με δυνατότητα πολλαπλών επανυποβολών σε περίπτωση νέων ελλείψεων.

Η ολοκλήρωση του ελέγχου και η καταβολή της ενίσχυσης εξαρτώνται από την πλήρη και σωστή υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων. Snapshot powered by AI

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δίνεται σε περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» και χρειάζεται να διορθώσουν εκκρεμότητες στον φάκελό τους, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά την επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου και όχι την παράταση της υλοποίησης των επενδύσεων.

Το φυσικό αντικείμενο κάθε επένδυσης θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί έως τις 17 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που αποτελούσε την αρχική καταληκτική προθεσμία. Μέχρι τότε έπρεπε επίσης να έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της επιχορήγησης.

Η ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα το αίτημά τους, δηλαδή έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο του φακέλου διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λανθασμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα το αίτημά τους να απορριφθεί.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου το αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου μέχρι και τις 30/09/2026.

Εφόσον κατά τον νέο έλεγχο προκύψουν εκ νέου ελλείψεις ή λάθη, προβλέπεται δυνατότητα επανυποβολής αιτήματος ή αιτημάτων, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

Για την επανεξέταση των αιτημάτων θα πρέπει να αναρτηθούν και να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που έλειπαν ή περιείχαν σφάλματα.

Τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να καταχωριστούν σε όλα τα σχετικά προβλεπόμενα πεδία της διαδικασίας, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να προχωρήσει η καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης.

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