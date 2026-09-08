Axios: Το επόμενο εμπορικό όπλο του Τραμπ

Snapshot Ο Τραμπ εξετάζει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ξένων προϊόντων στις ΗΠΑ ως νέο μέσο πίεσης στον εμπορικό πόλεμο, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με τους δασμούς.

Η αμερικανική νομοθεσία δίνει στον πρόεδρο ισχυρή νομική βάση για απαγορεύσεις εισαγωγών, ενώ τα δικαστήρια έχουν περιορίσει την εξουσία του να επιβάλλει δασμούς.

Ο Τραμπ απείλησε να απαγορεύσει στην καναδική Bombardier να πωλεί αεροσκάφη στις ΗΠΑ, ανταπαντώντας στους καναδικούς ανταποδοτικούς δασμούς.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούν πιθανή την επιβολή πλήρους απαγόρευσης εισαγωγών, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ακραίο και με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Η Bombardier και οι αμερικανικοί προμηθευτές της είναι βαθιά ενσωματωμένοι στην αμερικανική οικονομία, με πολιτικούς από το Κάνσας να προειδοποιούν για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας απαγόρευσης. Snapshot powered by AI

Ο Τραμπ εξετάζει ένα πιο δραστικό όπλο στον εμπορικό πόλεμο, απειλώντας πλέον να αποκλείσει πλήρως ξένα προϊόντα από την αμερικανική αγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση της εμπορικής ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ, με πιθανώς μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς που έχουν κυριαρχήσει μέχρι σήμερα.

Ο Τραμπ ενδέχεται να διαθέτει ισχυρότερη νομική βάση για ορισμένες απαγορεύσεις εισαγωγών απ' ό,τι για την επιβολή δασμών. Η αμερικανική εμπορική νομοθεσία παρέχει ρητά στον πρόεδρο την εξουσία να απαγορεύει εισαγωγές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια έχουν απορρίψει την εξουσία του να επιβάλλει δασμούς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν το κόστος ενός δασμού, να το μετακυλίσουν στους καταναλωτές ή να κάνουν έναν συνδυασμό των δύο. Ωστόσο, η πλήρης απώλεια πρόσβασης σε ένα κρίσιμο εξάρτημα ή προϊόν μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις, διακοπές της παραγωγής και μια χαοτική προσπάθεια εξεύρεσης νέων προμηθευτών.

Στο επίκεντρο η Bombardier

Ο Τραμπ απείλησε να απαγορεύσει στην καναδική κατασκευάστρια αεροσκαφών Bombardier να πωλεί αεροσκάφη στις ΗΠΑ, λίγες μόλις ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι καναδικοί ανταποδοτικοί δασμοί ύψους 20 δισ. δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα.

«ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BOMBARDIER ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να κατασκευάζουν εδώ και να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την Αμερική σαν “κουμπαρά”».

Η απειλή κατά της Bombardier ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ, αντιδρώντας στα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, απαίτησε μέσω ανάρτησής του από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, συνδέοντας την απαίτηση με μια ευρύτερη απειλή για διακοπή του εμπορίου με χώρες που παρουσιάζουν εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων θεωρητικά ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Κίνα.

«ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ή ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Είναι καλύτερο από τους δασμούς!»

Στο τραπέζι οι απαγορεύσεις εισαγωγών

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης εισαγωγών, λέγοντας τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για την απάντηση στους καναδικούς ανταποδοτικούς δασμούς.

«Δεν έχουμε κάνει ποτέ αυτές τις απαγορεύσεις· είναι αρκετά ακραίο. Αλλά ίσως χρειάζεται να το κάνουμε», δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο CBC.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι ο Τραμπ «σίγουρα μπορεί» να χρησιμοποιήσει έκτακτες εξουσίες για τον περιορισμό του εμπορίου, μετά την απειλή του προέδρου να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει απαγορεύσεις εισαγωγών και στο παρελθόν, συνήθως όμως στο πλαίσιο κυρώσεων εναντίον αντιπάλων και όχι ως μέσο πίεσης σε εμπορική διαμάχη με έναν τόσο στενό οικονομικό εταίρο όπως ο Καναδάς.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία μπλοκαρίστηκαν οι έκτακτοι δασμοί του Τραμπ, ανέδειξε μια δυνητικά ισχυρότερη επιλογή που παραμένει διαθέσιμη στον πρόεδρο.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος IEEPA δεν παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία επιβολής δασμών, ενώ προβλέπει ρητά τη δυνατότητα απαγόρευσης εισαγωγών. Ο Τραμπ είχε εκμεταλλευθεί τη διάκριση αυτή αμέσως μετά την απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορώ να επιβάλω εμπάργκο, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω ούτε ένα δολάριο».

Παράλληλα, το Άρθρο 338 του Tariff Act του 1930, το οποίο ο Τραμπ έχει ήδη επικαλεστεί εναντίον του Καναδά, παρέχει επίσης στον πρόεδρο τη δυνατότητα αποκλεισμού προϊόντων μιας χώρας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το «αγκάθι» της Bombardier

Η απειλή κατά της Bombardier καταδεικνύει ήδη τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες δραστικές εμπορικές αποφάσεις.

Η εταιρεία, όπως και οι προμηθευτές της, είναι βαθιά ενσωματωμένη στην αμερικανική οικονομία, ιδιαίτερα στην πολιτεία του Κάνσας. Απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους στη Γουίτσιτα και συνεργάζεται με περίπου 2.800 αμερικανικούς προμηθευτές σε 47 πολιτείες.

Ρεπουμπλικάνοι από το Κάνσας έσπευσαν να προειδοποιήσουν για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις μιας πλήρους απαγόρευσης εισαγωγών.

«Επικοινώνησα με την κυβέρνηση Τραμπ για να βεβαιωθώ ότι ο πρόεδρος γνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Bombardier στο Κάνσας», έγραψε στην πλατφόρμα X ο γερουσιαστής Τζέρι Μόραν.

Διαβάστε επίσης