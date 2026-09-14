Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 18 Σεπτεμβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα
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  • Από 11 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους επιδομάτων από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου και 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Θα καταβληθούν επίσης 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Το χρηματικό ποσό των 65.037.607,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμού 64.261 δικαιούχων επιδομάτων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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