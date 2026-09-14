Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

Snapshot Από 11 έως 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους επιδομάτων από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου και 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Θα καταβληθούν επίσης 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Το χρηματικό ποσό των 65.037.607,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμού 64.261 δικαιούχων επιδομάτων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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