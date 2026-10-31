Καύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων έως 15 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές

Συνεχίζεται η κρατική στήριξη σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με συνολικές ελαφρύνσεις που φτάνουν τα 40 λεπτά ανά λίτρο - Δείτε όλες τις επιδοτήσεις

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Καύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων έως 15 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 η επιδότηση στα καύσιμα βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα ποσά.
  • Η μεγαλύτερη οικονομική ελάφρυνση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω συνδυασμού κρατικής επιδότησης και εκπτώσεων από διυλιστήρια.
  • Η επιδότηση μειώνει την τελική επιβάρυνση των καταναλωτών στην αντλία, με σημαντική εξοικονόμηση για μεγάλες ποσότητες καυσίμων.
  • Το κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δημοσιονομική δαπάνη για τις παρεμβάσεις έχει φτάσει τα 1,44 δισ. ευρώ.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρξει νέα επέκταση των επιδοτήσεων μετά τις 15 Νοεμβρίου.
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Παρατείνεται για ακόμη 15 ημέρες η επιδότηση στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να διατηρεί σε ισχύ τα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Οι ενισχύσεις θα συνεχιστούν από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου 2026, χωρίς μεταβολές στα ποσά που εφαρμόζονταν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Η απόφαση αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η μεγαλύτερη οικονομική ελάφρυνση προβλέπεται για τα νοικοκυριά που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η κρατική επιδότηση συνδυάζεται με πρόσθετη έκπτωση από τις εταιρείες διύλισης.

Οι ενισχύσεις εφαρμόζονται στην αντλία, περιορίζοντας την τελική επιβάρυνση των καταναλωτών.

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Τι σημαίνει η επιδότηση για το κόστος των καυσίμων

Η διατήρηση των εκπτώσεων μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα για όσους αγοράζουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.

Ενδεικτικά, με βάση το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, τα νοικοκυριά που προμηθεύονται 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ωφελούνται κατά 200 ευρώ, ενώ για αγορά 1.000 λίτρων η ελάφρυνση φτάνει τα 400 ευρώ.

Αντίστοιχα, για 50 λίτρα πετρελαίου κίνησης το όφελος ανέρχεται στα 10 ευρώ, ενώ για την ίδια ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αποτυπώνουν τη διαφορά που προκύπτει από τις ενισχύσεις και όχι την τελική τιμή πώλησης των καυσίμων, η οποία εξαρτάται από τις τιμές της αγοράς.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

Η επέκταση των μέτρων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συνολική δημοσιονομική δαπάνη για τις παρεμβάσεις στήριξης έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 1,44 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 897 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για έκτακτες παρεμβάσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, ενώ 541 εκατ. ευρώ αφορούν μόνιμα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους και η διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.

Με τη νέα παράταση, οι καταναλωτές διατηρούν τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί στο συγκεκριμένο δημοσίευμα εάν θα υπάρξει νέα επέκταση μετά τις 15 του μήνα.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά τα μέτρα

    • Επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο με συνολικό κόστος 297 εκατ. ευρώ:

(α) Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάϊο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για τον Οκτώβριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου,

(β) επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου και (γ) επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο δίκτυο με 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου.

  • Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 κατά 30% με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ.
  • Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ.
  • Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ.
  • Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.
  • Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.
  • Επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ (επιβαρύνει το 2027).
  • Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.
  • Το Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με την διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ.

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