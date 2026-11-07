ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Snapshot Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 24.579,42 μονάδες, κυρίως λόγω των τίτλων τεχνολογίας.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,46%, κλείνοντας στις 51.285,73 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο 0,31% και έκλεισε στις 7.376,86 μονάδες.

Η αγορά παρουσίασε μεικτές τάσεις μετά από μαζικές ρευστοποιήσεις εξαιτίας ανησυχιών για επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανησυχία προκλήθηκε από τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Snapshot powered by AI

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από τις μαζικές ρευστοποιήσεις που πυροδότησε χθες η ανησυχία για επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 237,33 μονάδων (-0,46%), στις 51.285,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,42 μονάδων (+1,09%), στις 24.579,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,13 μονάδων (+0,31%), στις 7.376,86 μονάδες.