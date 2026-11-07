ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,42 μονάδων (+1,09%), στις 24.579,42 μονάδες.
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- Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 24.579,42 μονάδες, κυρίως λόγω των τίτλων τεχνολογίας.
- Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,46%, κλείνοντας στις 51.285,73 μονάδες.
- Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο 0,31% και έκλεισε στις 7.376,86 μονάδες.
- Η αγορά παρουσίασε μεικτές τάσεις μετά από μαζικές ρευστοποιήσεις εξαιτίας ανησυχιών για επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
- Η ανησυχία προκλήθηκε από τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από τις μαζικές ρευστοποιήσεις που πυροδότησε χθες η ανησυχία για επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 237,33 μονάδων (-0,46%), στις 51.285,73 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,42 μονάδων (+1,09%), στις 24.579,42 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,13 μονάδων (+0,31%), στις 7.376,86 μονάδες.