Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε απόψε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές , σημειώνοντας ότι η αξιολόγησή του αντανακλά το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της βαθμίδας ΒΒΒ, τα οποία εξισορροπούνται από το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, τις διαρκείς εξωτερικές ανισορροπίες και τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας