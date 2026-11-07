Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές
Βαθμίδα BBB για το ελληνικό αξιόχρεο
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- οίκος Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές.
- Η αξιολόγηση βασίζεται στο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και την καλύτερη διακυβέρνηση σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ίδιας βαθμίδας.
- Το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη αποτελούν βασικούς κινδύνους για την Ελλάδα.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε απόψε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, σημειώνοντας ότι η αξιολόγησή του αντανακλά το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της βαθμίδας ΒΒΒ, τα οποία εξισορροπούνται από το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, τις διαρκείς εξωτερικές ανισορροπίες και τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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