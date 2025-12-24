Αγρότες: Έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα

ΑΡΓΟΣ - Παραμονή Χριστουγέννων στο μπλόκο Μαλαχιά πέρασαν οι αγρότες της Αργολίδας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Με μουσική και μεζέδες, οι αγρότες παρέμειναν στο μπλόκο, έχοντας τοποθετήσει τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Παρά το εορταστικό κλίμα, το μήνυμα παραμένει αγωνιστικό, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. (Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)

Την Παραμονή των Χριστουγέννων οι αγρότες έκαναν ρεβεγιόν στα μπλόκα. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα από το μπλόκο στο Άργος. Με μουσική, πρόχειρους μεζέδες και τα τρακτέρ παρατεταγμένα εκτός του οδοστρώματος, οι αγρότες πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν χωρίς σοβαρά εμπόδια, ωστόσο το μήνυμα των αγροτών προς την κυβέρνηση ήταν σαφές: οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Αντίστοιχο σκηνικό καταγράφηκε και σε άλλα μπλόκα, όπως στη Νίκαια Λάρισας, στην Καρδίτσα και στη Βοιωτία.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στη ΛΕΑ ή στο πλάι των δρόμων, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, έστω και με χαμηλές ταχύτητες.

Σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, η αστυνομία επέλεξε να εκτρέψει την κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας, οδηγώντας τους ταξιδιώτες σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Την ίδια ώρα, στην κυβερνητική πλευρά δεν επικρατεί αισιοδοξία για άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος παραμένει η μοναδική οδός που προκρίνουν τα αρμόδια στελέχη, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών έχει ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκεται υπό συζήτηση.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα και τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνουν, στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η ανάδειξη των αιτημάτων τους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδυναμώσει τις κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά την εορταστική έξοδο, η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης υπήρξαν κατά τόπους καθυστερήσεις, κυρίως λόγω εκτροπών και περιορισμού λωρίδων, χωρίς όμως μεγάλες ουρές. Σε περιοχές όπως το Κάστρο Βοιωτίας και η Θήβα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αν και με μειωμένες ταχύτητες.

Στη Νίκαια Λάρισας η διέλευση γίνεται αποκλειστικά από παρακαμπτήριους, ενώ σε Καρδίτσα, Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί εκφράζουν τη στήριξή τους στους αγρότες, κορνάροντας καθώς περνούν από τα μπλόκα.

