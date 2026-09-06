Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Ιστορική πρωτιά του AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ

Τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls στη Σαξονία-Άνχαλτ καταγράφουν πρώτο κόμμα το AfD. Μάλιστα, καταγράφει μεγάλο προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος CDU, το οποίο έχει υποστεί μαζική κατάρρευση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021.

Παρά το θρίαμβο για το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενδέχεται να μην καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Ούτως η άλλως, πρόκειται για έναν πολιτικό σεισμό που θα μπορούσε να ταρακουνήσει ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα.

Σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, το AfD έχει συγκεντρώσει το 44,5% των ψήφων στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ανατολική Γερμανία.

Το CDU και ο νυν πρωθυπουργός του συγκεντρώνουν μόνο το 18,5%.

Πίσω τους βρίσκονται το Αριστερό Κόμμα με 9,5%, το SPD με 8,0% και οι Πράσινοι με 9,0%.

Το FDP, με δύο%, είναι πιθανό να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο του κρατιδίου. Το BSW, με πέντε%, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

AfD: 44,5% (+23,7 σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές) CDU: 18,5 (-18,6) Αριστερά: 9,5 (-1,5) SPD: 8,0 (-0,4) Πράσινοι: 9,0 (3,1) FDP: 2,0BSW: 5,0

Η προσέλευση των ψηφοφόρων εκτιμάται στο 76,5%. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, ρεκόρ για τη Σαξονία-Άνχαλτ.